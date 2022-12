Atualizado estado de saúde de Thiago Rodrigues após agressões

O ator Thiago Rodrigues foi assaltado e agredido esta semana no Rio de Janeiro, Brasil, tendo ficado inconsciente. O estado de saúde foi agora atualizado.

O agente do artista veio agora fazer algumas declarações à imprensa brasileira de forma a tranquilizar os fãs do intérprete após as agressões de que Thiago Rodrigues foi alvo no Rio de Janeiro, Brasil.

“Ele agora está bem, ficou magoado e em choque com a situação… Realmente é muito triste ver como estamos vulneráveis a este tipo de coisas”, referiu.

“Foi uma covardia absurda. Ele estava a apanhar um táxi. Saiu de uma festa ali perto e atravessou para apanhar um táxi. E quando foi atravessar a Praça Santos Dumont já foi abordado”, contou ainda.

“Ele acordou com uma senhora a cuidar dele. Mas ficou magoado e desmaiado até ela chegar, acredito eu”, disse ainda. O agente assegurou também que o ator foi transportado para o hospital e que “a cabeça dele ficou muito magoada, saiu uma parte do couro cabeludo”.

Recorde-se que Thiago Rodrigues já participou em algumas novelas portuguesas como “Quero é Viver”, “A Prisioneira” ou “Valor da Vida”, todas na TVI.