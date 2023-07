Augusto Canário: “Se tivesse sido fumador, não estava aqui”

Augusto Canário vai estar à conversa com Maria Cerqueira Gomes no próximo sábado, dia 29 de julho, em mais um episódio do “Conta-me”.

No passado sábado, dia 22 de julho, Pedro Barroso foi o convidado do “Conta-me”. Desta vez, será Augusto Canário, artista de música popular, que vai estar à conversa com Maria Cerqueira Gomes em mais uma edição do programa.

Nas redes sociais, a conta oficial da TVI já publicou um vídeo com alguns excertos da conversa entre Canário e Maria.

“Veio a verificar-se que a minha mãe tinha razão. Há um ano de meio, se tivesse sido fumador, eu não estava aqui a ter esta conserva”, começou por dizer, recordando um problema de saúde que teve.

“Se eu tivesse sido fumador, tenho a certeza que não estava aqui. Portanto, muitas vezes só valorizamos as coisas muitos anos mais tarde”, continuou.

Durante os excertos publicados pelo artista, Augusto Canário recorda também a mãe, que faleceu no início deste ano, em fevereiro.