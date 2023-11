Aumentam rumores de romance depois de José Condessa se declarar a Daniela Melchior

Os rumores de romance entre Daniela Melchior e José Condessa aumentaram depois do ator se ter declarado no aniversário da atriz.

Há alguns dias que se tem especulado acerca de um eventual romance entre Daniela Melchior e José Condessa. Neste momento os dois atores estão solteiros e o 27.º aniversário da artista de “Velocidade Furiosa” foi o pretexto para uma declaração pública do protagonista da série “Rabo de Peixe”.

“Parabéns a este ser cheio de luz. Gosto de ti”, legendou José Condessa num vídeo.

Recorde-se que o ator e Bárbara Branco terminaram o namoro no último verão – com a atriz a “cair nos braços” de Vítor Silva Costa -, enquanto Daniela Melchior terminou a relação com o manequim Tiago Severo, que durava há quatro anos.

Entretanto, José Condessa esteve recentemente no Brasil a gravar a nova novela da TVI “Cacau”: Nas redes sociais, o ator mostrou-se muitas vezes a aproveitar a praia e a piscina mas, contou à N-TV, não foi bem assim. “Quem vê o meu Instagram até parece que eu só curti no Brasil”, disse, com um sorriso, à margem dos Globos de Ouro, da SIC. “Na verdade, foram muitas horas de trabalho, porque aquilo começa às cinco da manhã, que é quando o sol nasce, e só às seis da tarde, quando o sol se põe, é quem paramos. São muitas horas de trabalho, mas estou muito feliz”.