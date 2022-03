Aurea apaga fotografias com Ricardo Oliveira no Instagram

Aurea apagou as fotografias com Ricardo Oliveira e os rumores sobre uma possível separação aumentaram.

Depois da revista “TV7 Dias” ter avançado com a separação do casal, devido ao “aumento da carga de trabalho”, a cantora eliminou as fotografias em que aparecia com o modelo no Instagram.

Foi em março de 2019 que Ricardo Oliveira confirmou a relação com Aurea.

A última relação conhecida da cantora foi com o músico André Silva. Já Ricardo Oliveira namorou cerca de dois anos com a atriz Sara Prata, entre 2016 e 2017.

