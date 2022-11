Áurea sobre Diogo Martins: “Traz-me muita força”

Áurea esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa “Conta-me”, na TVI, e numa conversa intimista falou sobre a relação com Diogo Martins.

A intérprete, de 35 anos, que por norma é muito reservada no que diz respeito à sua vida privada, abriu o livro e revelou alguns detalhes do relacionamento.

“Estou calminha. O Diogo trouxe-me… ele é estabilidade e tem muita força. Dá-me muita força, dá-me uma segurança incrível, puxa-me muito para a frente”, disse.

“Já passei por muita coisa, já saí de muita coisa, já caí, já deixei ir algumas vezes, e finalmente estou numa altura assim mais calma, e agora estou assim numa fase mais estável, que eu gosto também”, contou também.

A cantora confessou ainda que, apesar de diferentes, acabam por se completar: “Acho que nós nos complementamos muito. Se ele é um bocadinho mais preguiçoso eu estou lá do outro lado para lhe dizer ‘vai e faz’. Se eu estou com medo, um bocadinho mais negativa, ele faz-me acreditar, ir em frente, e isso é muito importante para mim”.

Já em relação à maternidade garantiu: “Faz [parte dos planos], claro que sim, mas a seu tempo”.