Aurea surge em ecrã na mítica Times Square em Nova Iorque

Aurea surgiu em destaque num ecrã gigante na Times Square, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A notícia foi avançada pela artista nas redes sociais.

A cantora, de 34 anos, aproveitou ainda para partilhar uma memória que tem de uma das praças mais conhecidas do mundo.

“Há dez anos, estava eu em Nova Iorque pela primeira vez… bebia café sozinha numa cafetaria quase a fechar e recebo a notícia de que o meu primeiro disco, ‘Aurea’, tinha entrado para o primeiro lugar do top nacional de vendas”, disse.

“Saio para a rua, começa a nevar e tenho um dos momentos mais bonitos e felizes da minha vida a rodopiar como uma criança no meio da estrada (eu sei que parece uma cena sacada de um filme daqueles de sábado à tarde, mas é a mais pura das verdades), acrescentou

“Passados todos estes anos ver o meu trabalho exposto em Times Square, numa campanha que tanto me orgulha com a @spotifyportugal, onde tenho tantas, tantas memórias felizes é só incrível”, rematou a mentora do programa da RTP1 “The Voice Portugal”.