Ava Vahneshan deixa jurados do “The Voice Portugal” emocionados

Ava Vahneshan foi uma das concorrentes do episódio de estreia do “The Voice Portugal”, este domingo, 17 de outubro, e causou sensação.

A candidata iraniana deixou os jurados em lágrimas, mas não só pela sua voz como também pela sua história. Em Portugal há cerca de três anos, a participante contou que no seu país as mulheres não podem cantar.

“Não sei se sabem, mas no Irão, no meu país, as mulheres não podem cantar e os meus pais deram-me essa oportunidade para emigrar noutro país… começar do zero, mas para eu seguir o meu sonho e chegar para o que eu quero”, explicou.

Após a atuação da jovem os pais, irmã e tio juntaram-se a ela no palco. “Por trás da história da Ava, estão dois pais completamente corajosos, que tinham uma vida confortável do ponto de vista financeiro no seu país, o Irão, mas nunca poderiam ser felizes, se a sua filha não fosse feliz a cantar. As mulheres no Irão são presas se exibiram e os pais deixaram a vida confortável que tinham e arriscaram vir para um país como o nosso, onde há paz, igualdade e vieram e estão aqui, a trabalhar em Portugal, a viver cá e a apoiar a sua filha Ava”, contou a apresentadora do formato Catarina Furtado.

“Isto é um assunto que obviamente é de todos e ainda bem que tu estás cá e podes ser livre. Ainda temos muita coisa até no nosso país para lutar, muitos direitos que têm que ser conquistados. Uma luta das mulheres pelas mulheres, quando nós precisamos que os homens se juntem a nós, nesta luta, como este pai fez […] nós não somos mais do que os homens, nem eles são mais do que nós, somos todos iguais”, disse Marisa Liz.

A concorrente acabou por escolher a equipa de António Zambujo.