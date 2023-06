Avós do bebé de Carolina Carvalho e David Carreira tomam conta de Lucas nas gravações

As avós de Lucas, o primeiro filho em comum de Carolina Carvalho e David Carreira, tomam conta do bebé em estúdio quando a atriz está em gravações.

As mães de Carolina Carvalho e de David Carreira vão a estúdio tomar conta de Lucas quando a atriz está em gravações. A novidade foi dada nesta segunda-feira pela intérprete durante a apresentação da grelha de verão da SIC.

“Fiz a minha organização e a SP Televisão foi maravilhosa para conseguir que as avós possam estar com o meu Luquinhas no estúdio, portanto, vou poder visitá-lo muitas vezes. Sou sempre eu que o acordo e o deito”, afirmou à “Nova Gente”.

Carolina Carvalho descreveu, em seguida, o filho. “O nosso bebé é muito calminho e isso também ajuda. Chora muito pouco”, revelou.

Sobre o regresso à nova novela da SIC, que vai protagonizar ao lado de José Mata, Margarida Vila-Nova, Ângelo Rodrigues ou Marco d’Almeida, a intérprete mostrou-se muito motivada. “É maravilhoso voltar ao trabalho. Sinto-me com muita energia e estou na fase mais feliz da minha vida. Obviamente que as noites nunca mais são as mesmas, mas agora para mim quatro horas de sono fazem um milagre. Estou com muita vontade de trabalhar”, assegurou.