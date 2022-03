Bailarina Diana Matos dança ao lado de Jennifer Lopez e Shakira no Super Bowl

A bailarina Diana Matos brilhou na final da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) ao partilhar o palco com as cantoras Jennifer Lopez e Shakira na 54.ª edição do Super Bowl.

O público português que assistiu à festa do Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela televisão e ao vivo pôde aplaudir de longe o desempenho de Diana Matos entre os diversos bailarinos.

Rita Pereira adorou ver a performance de Diana Matos. “A Diana é portuguesa, é [uma] das bailarinas mais incríveis que conheço e hoje vai estar a dançar no Super Bowl! Estou contigo, Diana”, escreveu, no Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8J71PHA-HQ/

Em 2011, a bailarina mudou-se de Lisboa para Londres, Inglaterra, para procurar novas aventuras profissionais. “Sentia que Portugal não estava a dar­‑me absolutamente nada como artista. Sentia uma frustração tremenda. Estava a passar por uma fase complicada. Como sempre quis viajar, resolvi arriscar. Agi de cabeça quente, mas tinha de ser. Queria crescer e ser reconhecida como bailarina. E para isso tinha de sair de Portugal. Mas a decisão foi tão rápida”, explicou em entrevista à Notícias Magazine, em 2018.

“Não estava suficientemente estável financeiramente para a fazer. Trabalhei num bar para pagar a renda, inscrevi­‑me em agências, fiz audições. No início, ninguém te conhece, tens de fazer muitas aulas para que te conheçam”, recordou.

Ao longo da sua carreira, Diana Matos trabalhou com Beyoncé, Jessie J., Nicki Minaj, Missy Eliot, Pharrel, Justin Timberlake, entre outros.

