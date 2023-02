Bailarina portuguesa integra atuação de Rihanna no Super Bowl

Rihanna esteve em grande destaque no intervalo da final da National Football League (NFL). Ao lado da cantora esteve a bailarina portuguesa… Diana Matos.

Os olhos do público da Super Bowl estiveram postos no regresso da cantora dos Barbados aos concertos com um espetáculo em que a artista cantou as músicas mais mediáticas do repertório.

Entre os vários bailarinos que acompanharam Rihanna no intervalo do jogo entre os Philadelphia Eagles e os Kansas City Chiefs, destaque para a presença de Diana Matos.

Esta não é a primeira vez que a bailarina portuguesa brilha ao lado de uma estrela no Super Bowl. Lembre-se que, em 2020, Diana Matos foi uma das bailarinas escolhidas para integrar o elenco que acompanhou Shakira e Jennifer Lopez.