Banho de cascata: Catarina Furtado bate “recorde de sensualidade” nos Açores

A passar uns dias de férias nos Açores com a família, Catarina Furtado publicou uma das imagens mais sensuais de sempre: a banhar-se numa cascata em São Miguel.

Depois de um ano com muito trabalho, Catarina Furtado e a família viajaram para São Miguel, nos Açores, para uns dias de descanso.

A apresentadora da RTP1 tem experimentado o que de melhor a ilha tem para oferecer e, nesta segunda-feira, banhou-se numa cascata, o que despertou os olhares dos milhares de seguidores.

“Recorde de sensualidade” ou “uma das imagens mais sexy de sempre” podem ler-se entre os milhares de comentários publicados no perfil de Instagram de Catarina Furtado.

A comunicadora do canal do Estado justificou porque tem interagido menos com os fãs. “Não consegui ainda responder às centenas de mensagens que tenho recebido por diferentes vias porque senão a minha família irá reclamar a minha falta de concentração nestas maravilhosas férias que as gravações do ‘É urgente o Amor’ tornaram urgentes”, referiu Catarina Furtado nas redes sociais.