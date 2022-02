Banido das redes sociais, Fernando Rocha garante ter sido “pirateado”

Fernando Rocha foi proibido de publicar no Facebook depois de, alegadamente, o comediante ter feito um “post” sobre a força policial imposta sobre os adeptos do FC Porto.

O humorista estava afastado das redes sociais devido ao muito trabalho após a recuperação da Covid-19 mas, durante a sua ausência, Fernando Rocha recebeu diversas mensagens a criticarem que não devia ter feito a alegada publicação em questão.

“Atenção, tenho que comunicar o seguinte: estou em gravações e num dos intervalos vi que tinha uma data de mensagens a dizer que eu não devia ter feito um ‘post’ sobre um vídeo que circula na net, da Policia a bater nos adeptos do Porto”, começou por explicar.

No entanto, Fernando Rocha já veio esclarecer a situação: “Quero já dizer que não fui eu que fiz o ‘post’, não desejaria a morte a ninguém e muito menos dizia estou-me a c#### para a Covid-19, quando já sofri com a doença, tenho familiares e amigos polícias”.

“Que fique bem claro que alguém entrou na minha página e postou isto. PS: agora estou proibido de publicar no Facebook e só me resta o Instagram para fazer este comunicado.

Estou triste por esta situação ter acontecido”, rematou.

LEIA TAMBÉM: