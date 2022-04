Bárbara Bandeira agradece apoio após morte de Sara Carreira

Bárbara Bandeira agradeceu, esta quinta-feira, 10 de dezembro, o apoio que recebeu por parte dos internautas depois da morte da melhor amiga e cantora Sara Carreira.

A intérprete, de 19 anos, deixou uma mensagem de agradecimento no perfil de Instagram. Na mesma partilha, a filha do cantor Rui Bandeira pediu aos internautas que orassem pela família de Sara Carreira e Ivo Lucas.

“Obrigado por cada mensagem. Queria pedir-vos para orarem pelo Ivo e pela família da Sara. Hoje e sempre. Obrigado!” pode ler-se na publicação feita no InstaStories.

A cantora esteve no velório de Sara Carreira que aconteceu na Basílica da Estrela, em Lisboa. Bárbara Bandeira chegou ao local acompanhada pelo namorado, Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha dos D.A.M.A.

A filha de Tony Carreira morreu no sábado num acidente de viação na A1, na zona de Santarém. O óbito da cantora foi declarado no local e resultaram três feridos do acidente, um dos quais o seu namorado, Ivo Lucas, que está internado no hospital Santa Maria.