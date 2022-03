Bárbara Bandeira agradece carinho dos fãs: “Leio quase todas as vossas mensagens”

Bárbara Bandeira fez questão de esclarecer que lê quase todas as mensagens que recebe dos seguidores nas redes sociais. A cantora agradeceu ainda o apoio.

A cantora, de 20 anos, explicou, no perfil de Instagram, que está atenta às mensagens que recebe regularmente da sua comunidade de admiradores.

“Sei que acham que não, mas leio quase todas as vossas mensagens. Sentir o vosso amor é das coisas mais bonitas de sempre”, começou por justificar a ex-namorada de Kasha dos D.A.M.A.

De seguida, a filha de Rui Bandeira agradeceu o amor dos fãs: “Obrigada por cada vez que tiram um bocadinho do vosso tempo para me enviar uma mensagem, um elogio, ou até para me contarem as vossas histórias. Adoro-vos, espero que estejam todos bem e felizes”.

No início do ano, lembre-se, Bárbara Bandeira confessou que já teve imagens suas alteradas e usadas para “nudes”.

“Há uns grupos de Telegram que expõem algum conteúdo íntimo de raparigas. Eles têm uma aplicação que consegue pegar numa fotografia em que estou de biquíni e editar com Photoshop, como se eu estivesse nua”, explicou, durante a passagem pelo programa “É Preciso ter Lata”.

“Criaram uma pasta nesse grupo do Telegram com o meu nome e editaram uma data de fotografias minhas. Ainda hoje está ativo”, desabafou. “Foi algo muito, muito mau que me fizeram”, acrescentou.