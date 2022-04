Bárbara Bandeira apresenta nova companheira de quatro patas

Bárbara Bandeira presenteou os seus seguidores com imagens do novo membro da família, Pucca, a sua nova companheira de quatro patas.

A cantora, de 20 anos, publicou um conjunto de fotografias em que surge ao lado da cadelinha e colheu vários elogios.

“Apresento-vos a Pucca”, escreveu a intérprete.

Após a publicação da artista foram vários os internautas que deixaram elogio na secção de comentários. Destaque para o comentário do irmão da cantora, Tiago Bandeira: “Tenho uma sobrinha nova”.

Recorde-se que recentemente, Bárbara Bandeira publicou um vídeo em que explicou o motivo da sua ausência das redes sociais nos últimos tempos. “Vocês já me conhecem, eu não desapareço assim e fico sem fazer nada. Tenho estado a acabar o álbum, tenho gravado as músicas, vou começar a gravar videoclipes entretanto. As coisas estão quase a sair e este mês de maio, o verão todo, na verdade… vai ser um ano muito bom e com muitas surpresas”, referiu.