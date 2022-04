Bárbara Bandeira mostra-se a cantar ao lado de Sara Carreira: “Procura a luz”

Bárbara Bandeira mostrou-se, esta quarta-feira, 9 de dezembro, a cantar ao lado da melhor amiga e cantora Sara Carreira, que perdeu a vida num acidente de viação na A1.

A cantora, que esteve presente no velório da amiga na Basílica da Estrela, em Lisboa, partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo a preto e branco em que aparece a cantar com a melhor amiga Sara Carreira uma música em inglês.

“Procura a luz, meu amor”, apelou.



Na secção de comentários, rapidamente, entre as várias mensagens de apoio destaque para as palavras da apresentadora da RTP1 Tânia Ribas de Oliveira. “Um beijo, minha querida”, afirmou a comunicadora.

Bárbara Bandeira esteve presente no velório de Sara Carreira em Lisboa. A cantora fez-se acompanhar nas cerimónias fúnebres pelo namorado, Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha, dos D.A.M.A.