Bárbara Bandeira dá os parabéns à “irmã” Angie Costa: “Que bonito que é este dia”

Bárbara Bandeira assinalou, esta sexta-feira, 30 de abril, o aniversário de uma das suas melhores amigas, a youtuber e atriz Angie Costa, com uma mensagem repleta de elogios.

A filha do cantor Rui Bandeira recorreu ao perfil de Instagram para demonstrar o sentimento de amizade e carinho que nutre pela companheira do músico Miguel Coimbra no dia em que esta completa mais um aniversário.

“Meu amor, que bonito que é este dia. O dia em que te celebramos, te agradecemos e te dizemos a luz que és nas nossas vidas. Sempre quis ter uma irmã, obrigada por ocupares esse lugar. Para sempre, a tua Barbarita”, escreveu Bárbara Bandeira.

Rapidamente, Angie Costa respondeu à letra à declaração da cantora e amiga: “Minha irmã! Sempre! Obrigada por tudo”.

Lembre-se que Bárbara Bandeira namora com Francisco Maria Pereira, mais conhecido como “Kasha” do grupo D.A.M.A, e Angie Costa está grávida do primeiro filho, fruto da relação com Miguel Coimbra, também cantor da banda.