Após ter sido escolhida para abrir os quatro concertos da banda, Bárbara Bandeira deixa mensagem de agradecimento aos Coldplay.

A banda britânica atuou quatro dias em Portugal, 17, 18, 20 e 21 de maio. Para a abertura dos concertos, os Coldplay elegeram Bárbara Bandeira e a intérprete inglesa Griff.

Ao longo dos quatro dias de espetáculo, Bárbara Bandeira protagonizou vários momentos com os elementos da banda. Depois de ter subido ao palco para cantar o tema “Balada da Despedida” com Chris Martin, durante o terceiro concerto no Estádio Cidade de Coimbra, a artista portuguesa convidou, no dia seguinte, Ivandro e Carminho para cantarem dois temas de sucesso do seu repertório.

Agora que as águas já assentaram e a banda britânica voou até Barcelona, em Espanha, onde irá dar outros quatro concertos, Bárbara Bandeira deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.

“Agora com mais calma, muito muito obrigada por todas as mensagens lindas que tenho recebido acerca destes últimos dias. Foi uma honra fazer parte disto e estar com todos vocês”, começou por escrever.

“Obrigada pela forma como me receberam e por me fazerem sentir em casa numa casa que não era minha. A quem já cá estava, obrigada por continuarem aqui. A quem chegou agora, obrigada por se juntarem a nós. Espero ter a oportunidade de estar com cada um para vos agradecer pessoalmente e retribuir todo este amor”, continuou.

“@coldplay. Chris e toda a equipa, não há palavras que descrevam o quão agradecida estou a cada um de vocês”, rematou.

Recorde-se que várias figuras públicas marcaram presença nos quatro concertos, como Magui Corceiro, April Ivy, Ana Garcia Martins, Rui Maria Pêgo, entre outros. O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e os jogadores do Sporting, Nuno Santos e Rochinha, também estiveram presentes na primeira das quatro noites.