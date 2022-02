Bárbara Bandeira e Kasha compram casa: “Novos começos”

Bárbara Bandeira e o namorado, Kasha, compraram uma nova casa e já partilharam as primeiras fotografias nas redes sociais.

Depois de dois anos de namoro, o casal, que já vivia junto, tem uma nova casa. A novidade foi revelada pela cantora, de 19 anos, ao partilhar esta segunda-feira, 1 de fevereiro, a primeira fotografia do espaço no Instagram.

“Novos começos”, pode ler-se ainda na publicação da jovem artista, na qual surge a evidenciar a chave de casa.

De recordar que Bárbara Bandeira e Kasha assumiram publicamente o relacionamento no ano passado. No entanto, o casal celebrou dois anos de relacionamento no início de janeiro deste ano.