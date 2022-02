Bárbara Bandeira em lágrimas ao recordar seguidores

Bárbara Bandeira ficou em lágrimas ao recordar os seguidores neste tempo de quarentena, em que os artistas tiveram de cancelar todos os concertos.

A cantora fez questão de partilhar, no perfil da rede social Instagram, uma montagem em vídeo dos melhores momentos da sua vida na estrada e do contacto regular com os admiradores.

“Com lágrimas nos olhos fiz este vídeo e escrevo este texto”, começou por confessar a intérprete na legenda. “A saudade aperta e todos os momentos viram memórias”, adiantou.

https://www.instagram.com/p/B-cy96vh6bR/

Sobre o Estado de Emergência que Portugal enfrenta devido à Covid-19, decretada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Bárbara Bandeira afirmou que esta é uma situação impensável.

“Nunca pensámos que isto pudesse acontecer, uma mão, um abraço, agora vale tanto. Não há nada no mundo que me faça mais forte que o amor que recebo através de vocês. Mal posso esperar por voltar a abraçar-vos e dizer o quanto vos adoro”, rematou.

