Bárbara Bandeira emocionada com fã que a tatuou no braço

A cantora Bárbara Bandeira não escondeu a emoção depois de perceber que um fã tatuou o seu rosto no braço.

Bárbara Bandeira conheceu um fã nos bastidores de um concerto e teve uma surpresa: foi confrontada com uma tatuagem com o seu rosto no braço do admirador.

Depois de mostrar um grande espanto, a cantora mostrou-se emocionada e abraçou-se ao fã durante largos minutos.

O momento, captado em vídeo, ficou viral nas redes sociais e conta já com milhares de gostos no perfil de Instagram de Bárbara Bandeira.

“Há pessoas que se inspiram nos artistas e veem neles a única coisa positiva que têm na vida”, “o impacto causado por um músico é tremendo. Em tempos de depressão profunda, a música e a arte são os únicos escapes” ou “são estas as pessoas que se têm de levar para Vida! E não é certamente pela tatuagem, mas pelo amor com que da o abraço!” foram algumas das mensagens partilhadas pelos seguidores da artista.