Bárbara Bandeira entrevistou o pai: “Não foste uma gravidez planeada”

Bárbara Bandeira entrevistou o pai e foram várias as questões que lhe colocou. Rui Bandeira não deixou nada por dizer.

A cantora questionou o pai, no programa “Júlia”, no dia 6 de setembro, se foi uma criança planeada e como foi a descoberta da gravidez.

“Tu não foste uma gravidez planeada, não foste, mas foste muito desejada”, afirmou o pai da artista.

“Eu soube que a tua mãe estava grávida… Na altura, estávamos no Colombo com um grupo de amigos (…) e eu depois fui com um músico para um bar. A tua mãe foi fazer um teste (…) tinha ela 19 anos, fez o teste no Centro Comercial Colombo e chegaram ao pé de mim com uma carta, já eu estava nesse bar”.

“Tinha um postal, tinha um ovo e um pintainho a sair lá de dentro. Achei aquilo muito estranho e começo a abrir… Estava um teste de gravidez a dizer ‘olá, saí-te na rifa’. E foi assim que que soube”, acrescentou.

Bárbara Bandeira aproveitou também para abordar o tema do amor e quis saber quem é que o progenitor acharia ser o homem ideal para si.

“Posso aconselhar, mas as escolhas são feitas por ti. Primeiro, quero que tenhas alguém que te respeite acima de tudo. Que seja uma pessoa que te acompanhe, que seja companheiro, que não te maltrate, que te respeite como mulher e profissional que és”, afiançou.

A artista quis ainda saber como é que os pais lidaram com a sua saída de casa.

“Foi difícil, é difícil e será difícil sempre. Os primeiros tempos foram muito difíceis, porque olhávamos para o teu quarto e víamos tudo igual, e tu não estavas lá”, contou Rui Bandeira.