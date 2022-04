Bárbara Bandeira explica ausência das redes sociais

Bárbara Bandeira tem andado um pouco mais ausente das redes sociais nos últimos tempos, algo que começou a deixar os fãs preocupados.

Após ter recibo várias mensagens a questionar o que se passava, a cantora, de 20 anos, quebrou o silêncio e gravou alguns vídeos a explicar a sua ausência.

“Eu sei que vocês devem estar chateados comigo, sei que ando desaparecida, que não tenho publicado com a frequência que costumava publicar, e recebo as vossas mensagens de preocupação”, começou por explicar.

“Vocês já me conhecem, eu não desapareço assim e fico sem fazer nada. Tenho estado a acabar o álbum, tenho gravado as músicas, vou começar a gravar videoclipes entretanto. As coisas estão quase a sair e este mês de maio, o verão todo, na verdade… vai ser um ano muito bom e com muitas surpresas”, afirmou.