Bárbara Bandeira partilha fotos da festa de aniversário

Bárbara Bandeira partilhou alguns momentos, esta terça-feira, da sua festa de aniversário, onde esteve rodeada de amigos e familiares.

A cantora fez questão de dividir com os fãs, no perfil da rede social Instagram, duas fotografias da sua celebração. Em ambas as imagens, a intérprete surge com o bolo de aniversário nas mãos.

“Obrigado!” pode ler-se na legenda.

https://www.instagram.com/p/CBy277jBNw9/

Na secção de comentários, diversas caras conhecidas do público enviaram uma mensagem de parabéns a Bárbara Bandeira. “Parabéns!” escreveu o manequim Ruben Rua e a modelo Sharam Diniz.

A intérprete já tinha partilhado uma fotografia que tinha encontrado no baú das recordações para assinalar esta data.

LEIA TAMBÉM: