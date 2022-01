Bárbara Bandeira vê imagens alteradas e usadas para nudes: “Muito mau”

Bárbara Bandeira esteve à conversa com Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni na última emissão no programa “É Preciso ter Lata” e fez algumas revelações.

A intérprete acabou por confessar que já teve imagens suas alteradas e difundidas na rede social “Telegram”, uma plataforma de mensagens instantâneas. “Há uma coisa mesmo ‘podre’ que me fizeram, mas não conheço as pessoas”, explicou.

“Há uns grupos de Telegram, que expõem algum conteúdo íntimo de raparigas. Eles têm uma aplicação que consegue pegar numa fotografia em que estou de biquíni e editar com Photoshop, como se eu estivesse nua”, contou.

“Criaram uma pasta nesse grupo do Telegram com o meu nome e editaram uma data de fotografias minhas. Ainda hoje está ativo”, desabafou. “Foi algo muito, muito mau que me fizeram”, acrescentou.

De seguida, a filha de Rui Bandeira deixou um alerta: “São coisas que acontecem e acho que é cada vez mais importante falarmos sobre isso”.