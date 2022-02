Bárbara Bandeira sobre Sara Carreira: “Eterna”

Bárbara Bandeira lembrou, esta quarta-feira, 5 de maio, a cantora e melhor amiga Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro do ano passado num acidente de viação na A1, na zona de Santarém.

A filha do cantor Rui Bandeira assinalou os cincos meses da morte de Sara Carreira. No perfil de Instagram, a artista publicou uma fotografia do rosto da jovem filha de Tony Carreira.

“Eterna”, pode ler-se na legenda.

Entre as várias reações que, rapidamente, apareceram na secção de comentários, destaque para as das caras conhecidas como a apresentadora Inês Folque, do cantor Tiago Bandeira ou Helena Isabel Patrício, ex-participante de vários “reality show” da TVI.

Recentemente, Tony Carreira anunciou o lançamento da Associação Sara Carreira que vai atribuir bolsas de estudo a jovens. A família Carreira explicou que se trata de uma homenagem à jovem.