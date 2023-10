Bárbara Bandeira mantém contacto com Chris Martin, dos Coldplay

Bárbara Bandeira abriu o concerto dos Coldplay em Coimbra e confessou que continua em contacto com o vocalista da banda, Chris Martin.

Em maio, os Coldplay causaram furor no país pelos concertos que por cá deram. Para alguns dos espetáculos em Coimbra, a banda convidou Bárbara Bandeira para cantar na abertura da apresentação.

A cantora foi a convidada de Pedro Teixeira da Mota para o seu podcast “Watch TM” e, durante a conversa, revelou que ainda mantém contacto com o vocalista do grupo, Chris Martin, desde que cantou no concerto.

“Ele tem o meu número de telefone. No último concerto, pediu o meu número, e fiquei em contacto com ele”, confessou.

“Não vou entrar em pormenores, mas ele já fez muito mais do que aqueles quatro dias. Ele ‘baza’, ainda se lembra de mim e ainda faz cenas por mim”, acrescentou.