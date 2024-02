Bárbara Bandeira marcou presença nos Grammys

A cantora portuguesa Bárbara Bandeira esteve na Crypto.com Arena, em Los Angeles, onde decorreu a 66ª gala dos Grammy Awards.

No domingo, 4 de fevereiro, a Crypto.com Arena, em Los Angeles, encheu-se de glamour para a 66ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências de Gravação.

O evento contou com a presença da cantora Bárbara Bandeira, que, nas redes sociais, fez questão de partilhar algumas imagens da roupa escolhida. Tratava-se de um vestido preto longo, com os ombros descobertos e uma abertura na barriga, as vistosas jóias em prateado completaram o “look”.

Na caixa de comentários, vários fãs já reagiram. “O nosso amor anda a espalhar beleza pelo mundo, que bonito”, “Um dia ainda vais ser tu a ganhar um Grammy” e “A perfeição está em ti, desculpa lá” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que a noite ficou marcada pela rara aparição pública de Céline Dion, desde que foi diagnosticada com Síndrome de Pessoa Rígida, e pela quarta vitória de Taylor Swift na categoria “Álbum do Ano”.