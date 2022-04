Bárbara Bandeira mostra detallhes da festa do 20.º aniversário

Bárbara Bandeira mostrou os detalhes da sua festa de aniversário. A cantora partilhou uma fotografia com os balões decorativos e dois vídeos ao lado do bolo.

A intérprete fez 20 anos, esta quarta-feira, 23 de junho, e para assinalar a data convidou amigos e familiares para festejar. Na altura de agradecer a presença de todos, a artista mostrou-se rendida ao momento, lembrando Sara Carreira.

“Vocês sabem que têm todos um lugar no meu coração, mas falta aqui uma pessoa”, começou por admitir, referindo-se à melhor amiga e cantora Sara Carreira, que morreu em dezembro do ano passado.

“Obrigado por estarem aqui para mim porque sem vocês seria tudo mais difícil”, acrescentou.

Desde que Sara Carreira perdeu a vida, Bárbara Bandeira tem recorrido várias vezes às redes sociais para demonstrar as saudades que tem da melhor amiga. No início de junho, a cantora partilhou uma fotografia da artista com o emoji de um coração.