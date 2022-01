Bárbara Bandeira mostra novas imagens do filho de Angie Costa

Bárbara Bandeira partilhou, esta terça-feira, 19 de outubro, novas imagens ternurentas de Martim, o filho de Angie Costa e Miguel Coimbra.

A cantora, de 20 anos, fez as delícias dos seus fãs quando partilhou vídeos e imagens do pequeno Martim, através do InstaStories, ferramenta do Instagram.

A intérprete publicou uma fotografia do bebé em que surge com a criança ao colo.

Recorde-se que Martim nasceu em setembro deste ano e é fruto da relação que a atriz mantém com Miguel Coimbra, membro integrante da banda D.A.M.A.