Bárbara Bandeira partilha música “Penso Em Nós” de Sara Carreira

Bárbara Bandeira partilhou, este domingo, uma música da cantora e amiga de longa data Sara Carreira, que morreu aos 21 anos num acidente de viação.

A cantora, que esteve no hospital da Santarém logo após o acidente na A1, publicou um vídeo no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, em que mostra estar de novo na estrada.

Como música ambiente, a filha do cantor Rui Bandeira escolheu a canção “Penso Em Nós”, de Sara Carreira. “Se foi tão fácil/ Porque me custa/ Tanto a mim/ Talvez não sintas sofrimento/ Talvez demore algum tempo”, pode ouvir-se no vídeo.

Bárbara Bandeira já tinha prestado homenagem a Sara Carreira com um pequeno gesto também no Instagram. A intérprete colocou como fotografia de perfil uma imagem em que surge ao lado da amiga.

A família Carreira já pediu “paz e privacidade”, através de um comunicado enviado à Agência Lusa. Recorde-se que Sara Carreira morreu, este sábado, num acidente de viação na A1, quando viajava do Norte para Lisboa.