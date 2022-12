No dia em que Siara Holanda, mãe de Bárbara Bandeira, completou mais um aniversário, a intérprete assinalou a data com algumas partilhas especiais.

A filha do também cantor Rui Bandeira publicou no InstaStories, ferramenta do Instagram, um conjunto de imagens da sua infância em que surge acompanhada pela sua progenitora.

“Parabéns mãe”, escreveu como legenda. De notar ainda que da relação de Rui Bandeira e Siara Holanda nasceu ainda Tiago Bandeira.