Bárbara Bandeira prepara chá de bebé para Angie Costa

Bárbara Bandeira revelou nas redes sociais que organizou na própria casa um chá de bebé para Angie Costa e Miguel Coimbra.

Uma semana depois de o casal ter anunciado a gravidez, a artista optou por preparar um chá de bebé para os amigos na própria casa, este domingo, 28 de fevereiro, como a própria revelou numa publicação no Instagram.

Bárbara Bandeira partilhou ainda fotografias e vídeos nas quais revelava detalhes da festa preparada para Angie Costa e Miguel Coimbra.

Nas publicações vê-se diferentes bolos com as cores rosa e azul, dando a entender que o sexo do primeiro filho de Angie Costa e Miguel Coimbra terá sido revelado durante o chá de bebé.

A festa contou ainda com os restantes elementos da banda D.A.M.A, Miguel Cristovinho e Kasha e também a mãe de Angie Costa, que surgiu com Miguel Coimbra numa fotografia que partilhou. “Sogrita Aidita”, pode ler-se na publicação partilhada pelo músico.