Bárbara Bandeira recorda infeção com covid-19: “Perdi o paladar e não sentia nada”

Bárbara Bandeira contou no programa da TVI “Em Família” como viveu a infeção com o novo coronavírus e admitiu que, com um círculo pequeno de amigos, pensou estar protegida.

De regresso aos palcos e aos programas. Pouco tempo depois de ter recuperado da covid-19, Bárbara Bandeira – que obrigou Cristina Ferreira a confinar-se por terem estado perto uma da outra -, esteve no programa “Em Família”.

“Por estar sempre com as mesmas duas, três pessoas achava que nunca iria acontecer. Estava sempre com os D.A.M.A e com a Angie Costa. Ficámos todos doentes e ninguém tinha sintomas”, começou por referir.

“A covid não era insuportável, mas incomodativa. Perdi o paladar e odiei! O Kasha (namorado) cozinhava para mim e não sentia nada!”, concluiu a cantora.