Bárbara Bandeira recupera da covid-19

A cantora anunciou nas redes sociais que testou negativo à covid-19 e pertence agora ao grupo dos recuperados.

Depois de 20 dias em isolamento por ter testado positivo à covid-19, Bárbara Bandeira está recuperada. A também influenciadora digital assinalou o regresso com uma fotografia publicada no Instagram com o namorado, Kasha e os cães.

“Alta!!! Depois de 20 dias fechada em casa a lidar com este vírus, finalmente posso sair à rua. Obrigada a todos pela preocupação e pelas mensagens de apoio desde sempre, foi muito mais fácil convosco”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que também o vocalista dos D.A.M.A também testou positivo à Covid-19, mas já recuperou.