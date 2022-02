Bárbara Bandeira partilha foto de Sara Carreira oito meses depois da morte da cantora

Bárbara Bandeira partilhou, esta quinta-feira, 5 de agosto, uma fotografia de Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro do ano passado vítima de um acidente de viação na A1, na zona de Santarém.

A filha do cantor Rui Bandeira lembrou, no perfil de Instagram, a melhor amiga e cantora no dia em que se completam oito meses do trágico acidente que tirou a vida à filha de Tony Carreira.

“Eterna”, “A cada dia que passa cinco flores do mundo são para ela”, “Para sempre”, “Flor mais linda” e “Estarás sempre entre todos nós” foram algumas das mensagens deixadas por admiradores na publicação.

Recentemente, Tony Carreira regressou aos palcos no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, depois de ter perdido a filha mais nova, Sara, e do artista ter sofrido um enfarte há poucas semanas.

“Vou falar o menos possível para que isto acabe bem… a vida deu me o melhor e o pior. Mas a morte não destrói o amor! Quero acreditar que a minha filha está connosco!” disse o cantor, sem segurar a emoção.