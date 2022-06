Bárbara Bandeira: “Sou uma sortuda por ter um público tão incrível”

Bárbara Bandeira agradeceu o carinho que tem recebido dos fãs depois do lançamento do novo tema “Ou Não” e das mensagens de parabéns no seu aniversário.

No dia em que completou 21 anos, a cantora lançou uma nova música, que teve direito a videoclipe no Youtube. Rendida à reação dos fãs, a artista decidiu agradecer o apoio pela música e pelo aniversário.

“Nestas alturas, quando lanço uma música, sinto-me sempre muito abençoada porque o amor que me dão com as mensagens e os comentários é indescritível”, começou por admitir.

“E sou mesmo muito sortuda por fazer aquilo que amo e por ter um público tão incrível como vocês. Estou super contente com tudo”, garantiu, referindo que estava ansiosa com o lançamento.

Para festejar o aniversário, Bárbara Bandeira reuniu os amigos para um passeio de barco no rio Tejo, com muita música e diversão.