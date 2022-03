Bárbara Bandeira triste por adiar concerto

Bárbara Bandeira ficou em lágrimas, durante um vídeo que publicou nas redes sociais, no qual falava sobre o adiamento do seu concerto no Coliseu de Lisboa devido à Covid-19.

Depois de ter sido anunciado pelo Governo que os festivais de música, concertos e eventos culturais foram cancelados ate dia 30 de setembro, a cantora revelou que o seu espetáculo passou para o próximo ano.

“É verdade, vamos ter coliseu para o ano! Decidi marcar o coliseu para 2021 de forma a defender a saúde e segurança de todos vocês. Adoro-vos e não me perdoaria se fizesse um concerto enorme, num recinto fechado, correndo o risco de o vírus ainda não ter passado”; referiu.

“Corríamos também o risco de ter que reduzir o número de pessoas na sala ou fazer-vos estar a 1 metro de distância de cada um. Com o concerto dia 20 de março, quero conseguir abraçar-vos no final do concerto sem qualquer tipo de medo”, prosseguiu.

A artista agradeceu o apoio dos fãs: “Obrigada por estarem desse lado, sabendo que este concerto significa o mundo para mim.Guardem bem os vossos bilhetes, porque para quem já o comprou, o bilhete continua válido para dia 20 de março. Prometo dar-vos o melhor concerto que puder. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais. Adoro-vos, estamos juntos!”

De seguida, a cantora publicou um vídeo em que surge em lágrimas no InstaStories, ferramenta da referida rede social, na qual fala sobre o mesmo assunto, pedindo desculpa aos seguidores.

