Bárbara Branco e Vítor Silva Costa vistos juntos em público

Bárbara Branco e Vítor Silva Costa apareceram juntos no Festival do Crato, onde tiraram fotografias com os fãs.

Na imprensa, muito se tem falado sobre a relação de Bárbara Branco e Vítor Silva Costa que contracenaram na novela “Flor Sem Tempo”, da SIC. O casal de atores chegou a ser apanhado a passear por Madrid.

Desta vez, apareceram novamente em público no Festival do Crato, no Alentejo, onde posaram para uma fotografia com uma fã. O tema foi tópico de conversa e comentários no programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, desta segunda-feira, dia 28 de agosto.

“Sou muito a favor das pessoas serem livres. Se quiserem assumir logo, assumem, se quiserem andar a esconder-se, escondem… Ela andou muito tempo com o Condessa, deixou de gostar dele, separaram-se… É a mesma coisa com o luto. Uma pessoa vive trinta anos com alguém, essa pessoa morre, se se apaixonar passado uma semana, ninguém tem nada a ver com isso. Rei morto, rei posto”, comentou Sara Norte.

Já por sua vez, Zulmira Ferreira atirou: “Em certas coisas sou um bocadinho conservadora. Acho o respeito uma coisa bonita e que deve existir. Não têm de andar a gritar ao mundo”.

“Desejo as maiores felicidades, mas a mim, o que me faz pensar duas vezes, é que isto foi no Crato. O José Condessa tinha lá estado dois dias antes. Com tantos festivais neste país, tinham de ir ao Crato? Podiam até ter estado a beber uma cerveja com o Zé, a mim é que me faz confusão”, afirmou ainda Liliana Campos.