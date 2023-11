Bárbara Branco entusiasmada com a estreia da peça “Electra”

É já este sábado, 18 de novembro, que a peça “Electra” estreia no Auditório da Academia das Artes do Estoril, em Lisboa. Bárbara Branco não escondeu o entusiasmo.

A peça “Electra”, que é uma das peças favoritas de Bárbara Branco, estreia este sábado, 18 de novembro, às 21 horas no Auditório da Academia das Artes do Estoril, em Lisboa.

Nas redes sociais, a atriz não escondeu o entusiasmo com o trabalho: “Estou com alguma dificuldade em interiorizar que estreamos amanhã [hoje]. E que hoje [ontem] é o ensaio geral. E que esta peça vai mesmo estrear, e que vão estar mesmo pessoas na plateia, e que somos mesmo atores, que estão mesmo a ensaiar a ‘Electra’ (que é só das peças de que mais gosto), e que a encenação é do Carlos e que amanhã [hoje] às 21h não há volta a dar”.

“Estou com alguma dificuldade em interiorizar isto. Ajuda”, rematou, acrescentando que o texto é de Eugene O’Neill e a encenação de Carlos Avilez. A peça vai estar em cena entre quintas-feiras e sábados às 21 horas e domingos às 16 horas no local suprareferido.