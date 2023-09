Bárbara Corby concretiza “sonho” de estudar moda em Paris

Bárbara Corby, influenciadora digital, concretizou um sonho e rumou até Paris, capital francesa, onde irá estudar moda durante um mês.

Depois de ter-se mostrado a organizar a mala para um destino surpresa, Bárbara Corby revelou que irá viver um mês em Paris, capital francesa, onde irá estudar moda. Nas redes sociais, escreveu um texto onde explicou que esta mudança é um sonho antigo.

“Estou em Paris! Ainda não acredito que vou viver aqui durante um mês a estudar moda! Adiei este sonho por muito tempo e pelos mais diversos motivos (falta de dinheiro, gravidez, pandemia, trabalho, etc.) mas era agora ou nunca!”, contou.

“Não foi fácil deixar a minha casa, o escritório e especialmente ficar longe do meu filhote, mas senti que estava na hora de fazer isto por mim. O Kiko está a ser muito bem cuidado pelo pai e a mãe vai voltar uma melhor profissional e certamente uma melhor pessoa”, acrescentou.

“Obrigada por tudo estarem desse lado!! As minhas aulas começam amanhã e mal posso esperar para partilhar tudo convosco!”, concluiu.

A influenciadora digital e CEO de uma marca de roupa já tem apartamento em Paris e tem partilhado alguns momentos do dia a dia, como as compras de supermercado e as arrumações em casa.