Bárbara Corby viaja com o filho pela primeira vez

A influenciadora digital viajou pela primeira vez de avião com o filho, Frederico, esta sexta-feira, sem revelar o destino escolhido.

Desde o nascimento do filho, no passado mês de junho, Bárbara Corby tem partilhado vários momentos da primeira experiência na maternidade no Instagram e, na manhã desta sexta-feira, revelou que embarcou numa viagem com o bebé, de quatro meses.

“Primeira vez com este ‘pimpolho’”, lê-se numa fotografia partilhada pela própria nos InstaStories.

Recorde-se que Frederico Corby Douglas é o primeiro filho em comum de Bárbara Corby e do marido, David Douglas. O casal trocou alianças em julho do ano passado.