Bárbara Guimarães admite sentir-se em grande forma depois da “guerra” ganha a Carrilho

A apresentadora da SIC surgiu nos Globos de Ouro mais magra e diz que é fruto do ginásio. Bem-estar coincide com mais uma vitória sobre o “ex” Manuel Maria Carrilho.

Bárbara Guimarães foi uma das figuras públicas em destaque na recente gala dos Globos de Ouro, que a SIC realizou no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A apresentadora, rosto dos prémios durante anos a fio, surgiu mais magra e elegante na passadeira vermelha e confidenciou à N-TV que se sente em grande forma. “Do que se pode contar (risos)… recomecei a treinar. Estou num ginásio a fazer exercício três vezes por semana e gosto imenso”, afirma Bárbara Guimarães. “É um novo desporto, que é fazer ginásio, mas leva-se uma espécie de choques ao mesmo tempo, com um fato. Estou a achar que aquilo dá bons resultados”, admite.

O rosto do canal de Carnaxide começou a preparar-se fisicamente no último verão. “No início custa, mas depois sabe bem. Sinto-me muito bem, muito mais ágil. A ideia era tratar do corpo como deve ser, estou-me a levantar às sete da manhã e vou às oito da manhã”, conta esta “eterna fã das aberturas dos Globos”. “Nunca ninguém consegue adivinhar o que vai acontecer e durante aqueles 12 anos que fiz as aberturas foram sempre diferentes de um ano para o outro”, lembra.

E tem saudades de estar no palco do Coliseu dos Recreios? “Gostei imenso de apresentar. Com a profissão que temos gostamos de subir a um palco e os Globos de Ouro são sempre mágicos e é tão bom…agora estou do outro lado, a conviver com colegas”, desvia o assunto.

Quanto ao trabalho, Bárbara Guimarães mantém-se no “ar” na SIC Mulher. “Tenho o ‘Irresistível’ que acaba de se estrear, que continua a ser muito diversificado em termos de convidados, gosto imenso de fazer o programa, porque é muito leve, muito solto e podemos estar ali a falar o tempo que quisermos”, remata.



Esta boa fase na vida de Bárbara Guimarães acontece depois de mais uma derrota de Manuel Maria Carrilho. O ex-marido e antigo ministro da Cultura viu, na semana passada, o Tribunal Constitucional recusar o processo no qual recorreu da condenação por violência doméstica.

Recorde-se que, em 2013, Bárbara Guimarães acusou o antigo governante de violência doméstica e difamação. Numa primeira instância, Manuel Maria Carrilho foi condenado por difamação e absolvido, por três vezes, do crime de violência doméstica. A apresentadora da SIC não desistiu e, vários anos depois, viu o ex-companheiro e pai dos dois filhos, Dinis e Carlota, condenado a três anos e nove meses de prisão e ao pagamento de 40 mil euros de indemnização. O Supremo Tribunal de Justiça baixou o valor, entretanto, para 30 mil euros.



Ao “Expresso”, uma fonte próxima do antigo ministro garantiu que Manuel Maria Carrilho tem dois anos para pagar seis mil euros à APAV para evitar cumprir a pena de prisão, enquanto o entendimento da defesa de Bárbara Guimarães é diferente: “O prazo para o pagamento desses seis mil euros termina agora. Qualquer outra leitura do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça violaria a lógica do próprio acórdão e faria com que a pena perdesse eficácia”, garantiu ao jornal João de Brito, advogado de Bárbara Guimarães.