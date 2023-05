Bárbara Guimarães assume paixão: “Tenho namorado”

Algumas semanas depois de ter sido noticiado o novo namoro de Bárbara Guimarães, a apresentadora da SIC assumiu que está apaixonada.

Primeiro foram as notícias sobre o namoro com Tiago Raposo Magalhães, depois foi a presença do novo companheiro na festa de aniversário e, agora, chega a confirmação: Bárbara Guimarães confessou à revista “Caras” que está comprometida: “Tenho namorado”.

A apresentadora da SIC referiu ainda àquela publicação que prefere o amor à paixão, mas sublinhou que estes dois sentimentos, juntos, “é do melhor que há”.

Recorde-se que Bárbara Guimarães festejou, recentemente, 50 anos, numa festa repleta de amigos e familiares: “50. E lá vamos nós! Sempre que faço anos, gosto da festa. Gosto de dar e receber os beijos e os abraços. Gosto de ter comigo os que mais amo, os que mais adoro e não consigo viver sem eles. Só assim sou feliz”, resumiu a comunicadora nas redes sociais.