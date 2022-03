Bárbara Guimarães celebra 47 anos com foto de infância

Diga 47. Bárbara Guimarães celebra, esta terça-feira, mais um aniversário e recordou uma foto ao colo da mãe na infância.

Bárbara Guimarães está de parabéns. A apresentadora da SIC completa, esta terça-feira, 47 anos e celebrou o aniversário com os milhares de seguidores, nas redes sociais.

A comunicadora recordou uma foto ao lado da progenitora, que a pega ao colo num momento muito divertido entre as duas.

“Acordada com flores do campo e rodeada de carinho! Há 47 anos a minha mãe pegava-me assim para ver o mundo”, escreveu Bárbara Guimarães no perfil de Instagram.

Os seguidores “mimaram” a apresentadora neste dia especial, entre eles o colega de estação João Moleira.