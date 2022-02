Bárbara Guimarães celebra dez anos da filha

Bárbara Guimarães assinalou publicamente o aniversário da filha mais nova com uma publicação nas redes sociais.

Carlota completa, este sábado, dez anos e, para celebrar a data, a apresentadora partilhou no Instagram uma fotografia com a filha, durante a festa de aniversário, juntamente com uma declaração de amor.

“Dez anos, duas mãos cheias e dois dígitos, como tu dizes. Foi um clique até chegares aqui, minha filhota querida. E sempre rodeada de amor”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que além de Carlota, Bárbara Guimarães é ainda mãe de Dinis, de 16 anos, do casamento terminado com Manuel Maria Carrilho.

