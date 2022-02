Bárbara Guimarães grata pelo apoio recebido no regresso aos diretos

Bárbara Guimarães mostrou-se grata pelo apoio recebido depois de ter regressado aos diretos na SIC com o novo programa das manhãs de sábado “Estamos em Casa”.

Depois de um longo período em que surgiu de forma intermitente no ecrã, a apresentadora, de 47 anos, voltou às transmissões em direto na estação privada para conduzir o episódio de estreia do “Estamos em Casa”.

Agora, Bárbara Guimarães agradeceu as mensagens de apoio enviadas pelos seguidores durante o fim de semana.

“Obrigada a todos por terem estado comigo em casa no sábado passado e obrigada do fundo do coração por tantas mensagens de carinho e ternura. Uma boa semana para vocês!” escreveu.

Este formato é a nova aposta da SIC que será transmitida todos os sábados de manhã. Cada episódio de “Estamos em Casa” contará com uma cara diferente e a respetiva temática.

Lembre-se que a apresentadora não tem um projeto com emissão regular na SIC desde o formato “24 horas de Vida”. Na apresentação da grelha, o diretor de Programas da estação, Daniel Oliveira, revelou que o programa está em suspenso e não tem data de regresso, devido à pandemia.

“Acreditamos que tem potencial e que pode voltar quando for mais seguro para todos. Porque são familiares ou amigos que vêm de longe e, por isso, não temos segurança para fazer um programa destes hoje em dia”, disse, aos jornalistas.