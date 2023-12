Bárbara Guimarães passa primeiro Natal com a sobrinha Olívia

Bárbara Guimarães não esconde a satisfação por poder passar o primeiro Natal com a sobrinha mais nova, a pequena Olívia.

Um Natal muito especial. Este ano, Bárbara Guimarães vai passar a época festiva com a sobrinha mais nova, a pequena Olívia.

“O maior presente foi o nascimento da Olívia e passar o Natal com um bebé é maravilhoso, há três anos que não havia um bebé na família”, conta a apresentadora à N-TV, à margem do mais recente aniversário da SIC Caras.

Quanto ao Natal: “Vêm aí as aletrias, as rabanadas, a aletria, as couves, a roupa velha. Vou passar, como sempre, com a família. A consoada em casa da mãe, com as irmãs e os sobrinhos, é como gostamos de passar”.

É a mãe de Bárbara Guimarães que “põe a mão na massa”. “A minha mãe faz tudo, ela faz questão, embora eu adore cozinhar. Colaboro a ir buscar um azeite especial, e depois a roupa velha, no dia a seguir. E faço a parte das compras gourmet”.

Quanto aos presentes: “Este ano optei por um presente para a família toda, para todos gostarmos dessa experiência”, remata Bárbara Guimarães.