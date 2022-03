Bárbara Guimarães recorda voluntariado na Polónia: “Muito forte”

Bárbara Guimarães, juntamente com o enfermeiro e voluntário Eddy Martins, marcou presença no matutino “Casa Feliz”, na SIC, e recordou a sua experiência como voluntária na Polónia.

A apresentadora, de 48 anos, rumou até ao país polaco para ajudar os refugiados que fogem da guerra que se trava na Ucrânia após a invasão russa. De regresso a Portugal, a comunicador recordou a sua experiência e elogiou a organização dos povos para ajudar o povo ucraniano.

“Muito forte foi ver um pai entregar duas crianças e voltar para a guerra e ir combater”, lembrou. “As crianças chegam muito assustadas e quando passam a fronteira (…) estão pessoas de todos os países, estão a recebê-las, a brincar, entregam chás, sofás, há todo um apoio muito grande”, garantiu ainda.

A comunicadora lembrou ainda um episódio emocionante com um pianista alemão: “Diz que só sai dali no dia em que houver a paz e que vai continuar a tocar…logo às 5 da manhã ele começa a tocar”.

Bárbara Guimarães recordou ainda Natália, uma mulher ucraniana com que se cruzou algumas vezes: “Uma mulher que vem com o pai, o marido ficou na guerra, e ela dizia-me ‘eu vim porque a minha casa foi bombardeada, vim com os miúdos, vou para Berlim e depois quero regressar’ (…). Ficámos ali na conversa (…). De repente, vejo outra vez a Natália e escrevi-lhe o meu número e disse-lhe ‘por favor nunca me percas’ e depois, encontrámo-nos a terceira vez e ela disse-me ‘Vamos encontrar-nos outra vez na Ucrânia, na minha casa, com o meu marido’”.

Recorde-se que anteriormente o rosto de entretenimento já tinha elogiado os voluntários portugueses.”Largaram tudo, prontos para ajudar no que fosse preciso e era preciso tanto. Voluntários que abraçam por dentro cada minuto vivido. Precisamos desta humanidade, desta solidariedade. Mais do que voluntários, são verdadeiros embaixadores de Portugal e enchem-nos a todos de orgulho. Daqui, irão regressar com a vontade plena de ficar em todas as frentes. Obrigada por tudo!”, afirmou.