Bárbara Guimarães regressa ao ecrã em breve e poderá estar separada

Bárbara Guimarães revelou que em breve estará de regresso ao pequeno ecrã, depois de ter estado ausente durante alguns meses. A apresentadora poderá estar separada.

Depois de ver as gravações do programa “24 Horas de Vida” interrompidas no início de março, a comunicadora partilhou esta segunda-feira, 1 de janeiro, uma fotografia nas redes sociais, na qual anunciou o regresso à SIC.

“É só erguer a cabeça e pronta para um dia de trabalho”, pode ler-se na publicação do Instagram em que surge a ser penteada.

De recordar que o programa que apresentou na estação televisiva, “24 Horas de Vida” marcou o regresso da apresentadora à SIC após ter terminado os tratamentos de quimioterapia para tratar um cancro na mama.

Bárbara Guimarães tem apresentado alguns programas de forma esporádica. O mais recente foi o “Estamos em Casa”, no qual foi a primeira apresentadora do formato do terceiro canal que teve uma cara diferente em cada emissão.

Entretanto, segundo a revista “Nova Gente”, a comunicadora estará separada do empresário Carlos Pegado.